Акции "Газпрома" резко выросли в цене: все из-за интригующего заявления компании

Инвесторы ждут от "Газпрома" дивидендной политики

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

На российском фондовом рынке наступил весенний период дивидендов, и в этом году крупные брокеры прогнозируют рекордные выплаты на общую сумму в триллионы рублей.

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Пока что лидирующую позицию по размеру дивидендов удерживает компания "Газпром". За первые шесть месяцев 2022 года энергетический гигант выплатил своим акционерам общую сумму в размере 1,208 трлн рублей, что составило 51,03 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность на момент оглашения выплат в августе 2022 года достигла 25%.

С того времени "Газпром" не производил новых распределений прибыли между акционерами. Однако в декабре 2023 года надежды на новые дивиденды стали более обоснованными после заявления заместителя председателя правления компании, Фамила Садыгова, о том, что "Газпром" собирается придерживаться установленной дивидендной политики.

На фоне таких заявлений представителя компании на бирже поднялась стоимость акций "Газпрома" до ₽164,13 за бумагу.