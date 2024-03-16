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Рекордный товарооборот России с ближним зарубежьем: основные партнеры и итоги 2023 года

Торговля РФ со странами ближнего зарубежья достигла рекордных $56,2 млрд

1:14
Экономика

По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 миллиарда, свидетельствуют данные агентства РИА Новости.

Торговля РФ со странами ближнего зарубежья достигла рекордных ,2 млрд
Фото: Openverse by DavidDennisPhotos.com is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главным торговым партнером Российской Федерации остается Казахстан, суммарный оборот которого за год составил $26 миллиардов. Однако доля данной азиатской страны в двусторонней торговле с Россией за этот период сократилась с 50 до 46%.

На втором месте по объему товарооборота с Россией оказался Узбекистан с показателем в $9,9 миллиарда и долей в 5,4%. Замыкает тройку лидеров Армения, чей товарооборот с Россией вырос в 1,4 раза, достигнув $7,3 миллиарда. Также в пятерку лидеров вошли Азербайджан и Киргизия.

Ранее сообщалось, что в 2023 году торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 26,3%, достигнув отметки в $240,11 миллиарда. Этот показатель стал рекордным, по данным Главного таможенного управления России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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