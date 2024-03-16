Рефинансировать кредит стало труднее: экономист рассказал, какую возможность отняли у россиян

Ряд российских банков и микрофинансовых организаций внедрили новую практику учета вероятности банкротства заемщиков в системе оценки их добросовестности.
По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, это может привести к увеличению количества отказов по кредитным заявкам на 20-30 процентов. Такой шаг значительно снизит возможность заемщиков рефинансировать кредиты.
В беседе с "Прайм" она заявила, что рынок рефинансирования кредитов столкнется с ощутимым сужением. Повышенный риск отказов со стороны новых кредиторов заставит граждан опасаться, что отказ в кредите может повлиять на их кредитную историю.
Эксперт заключила, что процедура ускоренного банкротства может смягчить давление на рынок.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.