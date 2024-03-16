Рефинансировать кредит стало труднее: экономист рассказал, какую возможность отняли у россиян

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Финансист Белянчикова: "Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться"

0:51
Экономика

Ряд российских банков и микрофинансовых организаций внедрили новую практику учета вероятности банкротства заемщиков в системе оценки их добросовестности.

Финансист Белянчикова: "Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться"
Фото: wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, это может привести к увеличению количества отказов по кредитным заявкам на 20-30 процентов. Такой шаг значительно снизит возможность заемщиков рефинансировать кредиты.

В беседе с "Прайм" она заявила, что рынок рефинансирования кредитов столкнется с ощутимым сужением. Повышенный риск отказов со стороны новых кредиторов заставит граждан опасаться, что отказ в кредите может повлиять на их кредитную историю.

Эксперт заключила, что процедура ускоренного банкротства может смягчить давление на рынок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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