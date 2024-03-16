Аномальный рост расходов на клей: типографии жалуются на "потолстевшие" книги

Компания "Парето-Принт", являющаяся крупнейшей типографией в России, сообщила о необычном увеличении расходов на клей. По словам генерального директора Павла Арсеньева, за последний год затраты на клей возросли на 80%.
В беседе с РБК он заявил, что основной причиной такого резкого роста расходов на клей стали "потолстевшие" книги. Как отметил глава компании, количество листов увеличилось в среднем на 6%, а площадь обложек на 40%.
Помимо этого, глава "Парето-Принт" выделил другие факторы, влияющие на стоимость производства книг, включая колебания курса рубля.
Эти тенденции стали значительным фактором, приведшим к увеличению доли расходов на клей в общей себестоимости производства книги до 11%.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.