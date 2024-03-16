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Аномальный рост расходов на клей: типографии жалуются на "потолстевшие" книги

Крупнейшая типография России столкнулась с аномальным ростом расходов на клей

0:47
Экономика

Компания "Парето-Принт", являющаяся крупнейшей типографией в России, сообщила о необычном увеличении расходов на клей. По словам генерального директора Павла Арсеньева, за последний год затраты на клей возросли на 80%.

Крупнейшая типография России столкнулась с аномальным ростом расходов на клей
Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В беседе с РБК он заявил, что основной причиной такого резкого роста расходов на клей стали "потолстевшие" книги. Как отметил глава компании, количество листов увеличилось в среднем на 6%, а площадь обложек на 40%.

Помимо этого, глава "Парето-Принт" выделил другие факторы, влияющие на стоимость производства книг, включая колебания курса рубля.

Эти тенденции стали значительным фактором, приведшим к увеличению доли расходов на клей в общей себестоимости производства книги до 11%.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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