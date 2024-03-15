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Криптокошельки: как сохранить свои цифровые активы в безопасности? Совет эксперта

Эксперт Ковалёв: мультивалютные криптокошельки представляют большую опасность

Экономика

Александр Ковалев, заместитель генерального директора компании Zecurion, рассказал в беседе с Pravda.ru о том, что такое криптокошельки и как сохранить свои цифровые активы в безопасности.

Эксперт Ковалёв: мультивалютные криптокошельки представляют большую опасность
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

"Криптокошелек — это некое хранилище на компьютере обычно тех цифровых активов, которые есть, которые связаны с криптовалютами", — говорит эксперт.

Ковалев подчеркнул, что при использовании криптокошельков существует опасность потерять деньги, особенно если используются сторонние или неоригинальные кошельки. Мультивалютные кошельки, которые позволяют хранить несколько видов криптовалют, могут быть менее безопасными, так как не предоставляют доступ к секретным ключам, необходимым для управления активами.

Наиболее надежными считаются холодные криптокошельки, которые хранятся офлайн. Однако такие кошельки меньше удобны в использовании, поэтому многие пользователи предпочитают онлайн-кошельки.

Необходимо быть осторожным при выборе сервисов для хранения криптовалют, так как утерянные данные или проблемы с платформой могут привести к потере средств без возможности их восстановления.

"И если биржа схлопывается, что часто бывало и бывает, или криптокошелек виртуальный, то всё, денег вы никогда не увидите, потому что это никак не регулируется, находится не в Российской Федерации, и вероятность что-то ввернуть уже очень мала", — заключил Ковалёв.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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