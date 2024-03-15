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Как вернуть деньги за некачественный товар без чека и гарантии: инструкция от эксперта

Эксперт Павлов рассказал, как вернуть товар без чека

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Экономика

Один из важных аспектов комфортной жизни — знание собственных гражданских прав, включая взаимодействие с продавцом.

Эксперт Павлов рассказал, как вернуть товар без чека
Фото: openverse by dodopizzastory is licensed under CC BY-SA 2.0

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов поделился с "Радио 1" инструкцией о возврате денег за некачественный товар, даже без чека или истекшего гарантийного срока.

По мнению эксперта, право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких факторов. Основной из них — наличие гарантийного срока. Если гарантии нет, то потребитель имеет право требовать замену или возврат денег в течение двух лет с момента покупки. Однако, потребителю придется доказать наличие дефекта.

Отсутствие чека также не лишает права на возврат, хотя потребуется другое доказательство покупки — гарантийный талон, выписка по карте или электронный чек.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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