Как вернуть деньги за некачественный товар без чека и гарантии: инструкция от эксперта

Один из важных аспектов комфортной жизни — знание собственных гражданских прав, включая взаимодействие с продавцом.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов поделился с "Радио 1" инструкцией о возврате денег за некачественный товар, даже без чека или истекшего гарантийного срока.
По мнению эксперта, право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких факторов. Основной из них — наличие гарантийного срока. Если гарантии нет, то потребитель имеет право требовать замену или возврат денег в течение двух лет с момента покупки. Однако, потребителю придется доказать наличие дефекта.
Отсутствие чека также не лишает права на возврат, хотя потребуется другое доказательство покупки — гарантийный талон, выписка по карте или электронный чек.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.