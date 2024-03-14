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Новые инициативы, сформулированны президентом РФ: Минфин стоит перед необходимостью искать источники мобилизации доходов

Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов

1:25
Экономика

Рекордные расходы в бюджете текущего года, превышающие прошлогодний уровень на 13%, и новые инициативы, представленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию на период до 2030 года, заставили Минфин искать источники мобилизации доходов. 

Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в беседе с REX заявила, что для обеспечения дополнительных доходов в бюджете необходимо не только модифицировать налоговую политику, в частности, перейти к прогрессивной шкале НДФЛ, но также активизировать процесс приватизации. План приватизации был увеличен почти в 100 раз: с 1,2 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Хотя в 2023 году доходы от приватизации составили около 29 млрд рублей, данные настоящего года говорит о возможных поступлениях в размере 100 млрд рублей. Однако, согласно разным оценкам, дополнительные расходы могут достигнуть 1,5-2 трлн рублей в год в течение 6 лет.

Минфин также рассматривает возможность увеличения доходов за счет национализированных активов, изымаемых государством по судебным решениям. Параллельно обсуждается продажа части госимущества, акции которого могут быть выставлены на продажу без потери контрольного пакета в них.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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