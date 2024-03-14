Для россиян с заработком до 50 тысяч рублей: экономист предложил отменить НДФЛ в России

Экс-министр труда и известный экономист Сергей Калашников высказал мнение о необходимости пересмотра налоговой политики в России.
По мнению эксперта, гражданам со средним и низким уровнем дохода следует снизить налоговую нагрузку. Калашников предложил освободить от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. рублей в месяц. Для людей с доходами от 50 до 80 тыс. рублей рекомендуется снизить ставку налога ниже установленных 13%.
Эксперт подчеркнул, что существующее предложение о повышении налога для лиц, зарабатывающих от 1 млн рублей в год, является несостоятельным. Калашников высказал мнение, что бедные слои населения должны быть полностью освобождены от уплаты налогов, в то время как богатые граждане должны подвергаться повышенной налоговой ставке.
По мнению эксперта, введение прогрессивной шкалы налогообложения в зависимости от дохода граждан является рациональным шагом в развитии налоговой системы страны. Подобные изменения, согласно Калашникову, позволят сделать налоговую политику более справедливой и социально ориентированной.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.