Для россиян с заработком до 50 тысяч рублей: экономист предложил отменить НДФЛ в России

Экономист призвал освободить граждан РФ с зарплатами менее 50 тысяч от уплаты НДФЛ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-министр труда и известный экономист Сергей Калашников высказал мнение о необходимости пересмотра налоговой политики в России.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

По мнению эксперта, гражданам со средним и низким уровнем дохода следует снизить налоговую нагрузку. Калашников предложил освободить от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. рублей в месяц. Для людей с доходами от 50 до 80 тыс. рублей рекомендуется снизить ставку налога ниже установленных 13%.

Эксперт подчеркнул, что существующее предложение о повышении налога для лиц, зарабатывающих от 1 млн рублей в год, является несостоятельным. Калашников высказал мнение, что бедные слои населения должны быть полностью освобождены от уплаты налогов, в то время как богатые граждане должны подвергаться повышенной налоговой ставке.

По мнению эксперта, введение прогрессивной шкалы налогообложения в зависимости от дохода граждан является рациональным шагом в развитии налоговой системы страны. Подобные изменения, согласно Калашникову, позволят сделать налоговую политику более справедливой и социально ориентированной.