Индекс блинов: Пермский край лидирует в ПФО по стоимости традиционного блюда

Средняя цена продуктов для приготовления 40 блинов в России — 114 рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование индекса блинов в регионах России, проведенное Центром стратегических разработок в сотрудничестве с СысоевFM, позволило выявить интересные данные о цене на этот традиционный русский десерт.

Фото: openverse.org by Vassilena is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Специалисты для расчетов взяли рецепт от шеф-повара ресторана русской кухни «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова, а также данные Росстата.

Издание properm.ru приводит таблицу исследования.

Согласно исследованию, среднестатистической семье из четырех человек потребуется 40 блинов. Средняя стоимость продуктов для приготовления 40 блинов в России составляет 114 рублей. При этом жителям Приволжского федерального округа удастся сэкономить, так как блины обойдутся им в 103 рубля, в то время как жители Дальневосточного федерального округа заплатят за них 146 рублей.

Самые доступные блины в Мордовии - 91,19 рубля. С другой стороны, самые дорогие блины в России оказались на Чукотке, где 40 штук обойдутся в 220 рублей.