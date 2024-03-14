Индекс блинов: Пермский край лидирует в ПФО по стоимости традиционного блюда

Исследование индекса блинов в регионах России, проведенное Центром стратегических разработок в сотрудничестве с СысоевFM, позволило выявить интересные данные о цене на этот традиционный русский десерт.
Специалисты для расчетов взяли рецепт от шеф-повара ресторана русской кухни «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова, а также данные Росстата.
Издание properm.ru приводит таблицу исследования.
Согласно исследованию, среднестатистической семье из четырех человек потребуется 40 блинов. Средняя стоимость продуктов для приготовления 40 блинов в России составляет 114 рублей. При этом жителям Приволжского федерального округа удастся сэкономить, так как блины обойдутся им в 103 рубля, в то время как жители Дальневосточного федерального округа заплатят за них 146 рублей.
Самые доступные блины в Мордовии - 91,19 рубля. С другой стороны, самые дорогие блины в России оказались на Чукотке, где 40 штук обойдутся в 220 рублей.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.