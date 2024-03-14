"Тинькофф" планирует собрать акционеров по поводу интеграции Росбанка

Потанин собирается обьединить Росбанк и "Тинькофф"

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров "Тинькофф" проведет собрание с акционерами, где решит вопрос об интеграции "Росбанка". Таким образом пройдет консолидация банковских активов российского предпринимателя Владимира Потанина.

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После объединения двух банков в России, владельцем которых является Потанин, на рынке появится крупный частный игрок с наличием крупных активов — около 4 трлн рублей, капитал которого составит свыше 380 млрд рублей.

Два года назад компания "Интеррос" Потанина купила 35 процентов акций TCS Group (является акционером Тинькофф банка) у семейного траста Олега Тинькова. Затем "Интеррос" приобрел Росбанк.