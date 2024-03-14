В AppStore появилось приложение с символикой и логотипом, похожие с айдентикой Газпромбанка, но не имеющее никакого отношения к этой кредитной организации

В AppStore появилось приложение с символикой и логотипом, похожие с айдентикой Газпромбанка.
Как сообщает официальный Telegram-канал банка, в AppStore уже направили обращение по этому поводу.
"Если вдруг вы его скачали, удалите внесённые данные и само приложение. Также советуем сменить пароль для доступа в мобильный банк, если входили в личный кабинет фейкового приложения,” — написано в сообщении.
В сообщении пользователей призывают быть бдительными, ведь мошенники могут получить доступ к личным данным.
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