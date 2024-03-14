"Не вижу в этом надобности": депутат ГД Анатолий Вассерман высказался о необходимости запрета криптовалюты в России

Депутат ГД Вассерман напомнил, что в России пока нет задачи по запрету криптовалюты

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском законодательстве нет запрета на приобретение криптовалюты, которая выступает биржевым активом и никак не отслеживается. О том, нужны ли ужесточения условий работы на рынке цифровых финансовых активов, рассказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

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Эксперт сообщил, что в официальных декларациях фиксирует все доходы, в том числе заработок от работы на телевидении и радио. Он отметил, что наличные расчёты вызывают подозрения, в связи с чем декларирование — лучший способ их снять.

Вассерман отметил, что сейчас легко проверить расчёты безналичным способом каждого человека, что не скажешь о криптовалюте. Однако при желании процесс контроля за этим биржевым активом можно создать. Пока такой задачи не было, напомнил специалист.

"Как депутат, я пока не вижу в этом надобности", — заявил парламентарий в интервью ведущей Телеканала "360" Аксинье Гурьяновой.