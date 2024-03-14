Не стоит спешить закрывать кредиты: россиянам рассказали, в каком случае они принесут прибыль

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Финансист Бадалов: У заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит

0:59
Экономика

Финансист Лазарь Бадалов поделился с "Прайм" интересной информацией об умении получать финансовую выгоду от кредитов, несмотря на повышенные процентные ставки.

Финансист Бадалов: У заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Ранее, когда процентные ставки были более низкими, многие компании в сотрудничестве с банками предлагали клиентам различные льготы при покупках в кредит или рассрочку. Некоторые покупатели использовали такие предложения, совершая покупку в кредит и затем немедленно погашая долг, чтобы избежать переплаты процентов. 

Однако, в настоящее время ситуация изменилась. Теперь более выгодное положение имеют те, кто успел взять кредиты до увеличения процентных ставок. По мнению Бадалова, такие заемщики могут пользоваться кредитами по ставкам, которые ниже процентов по депозитам.

Для этих людей нет необходимости в том, чтобы досрочно погашать кредит, ведь лишние средства можно инвестировать под более высокий процент, превышающий процентную ставку по кредиту. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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