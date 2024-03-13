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Кто может не платить НДФЛ и другие налоги: полный список категорий

В каких случаях гражданам РФ можно не платить налоги

1:47
Экономика

Одним из основных налогов, который регулярно уплачивают граждане, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он взимается с доходов, полученных от трудовой деятельности, вкладов, продажи имущества, его аренды, а также с различных выигрышей.

В каких случаях гражданам РФ можно не платить налоги
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Помимо НДФЛ, собственники недвижимости обязаны ежегодно уплачивать налог на имущество (НИ). Также в число налогов входит земельный налог (ЗН), который уплачивается лицами, владеющими земельными участками по праву собственности или наследства, а также лицами, получившими участок в бессрочное пользование. Транспортный налог (ТН) взимается с собственников наземного, водного и воздушного транспорта.

Существуют категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога на имущество. Сюда входят участники Великой Отечественной войны, герои СССР и Российской Федерации, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также военнослужащие и бывшие военнослужащие со стажем службы не менее 20 лет. Также от земельного налога могут быть полностью освобождены общины и представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Касательно транспортного налога, стоит отметить, что он не распространяется на автотранспортные средства, принадлежащие полиции, МЧС, скорой помощи, а также некоторым дорожным службам.

Следует отметить, что лица с инвалидностью, получившие специально оборудованный автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил от органов социальной защиты, а также собственники угнанных транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога до момента возврата угнанного имущества.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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