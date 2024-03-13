Гражданские отношения: экономист призвала россиян не бояться коллекторов

В прошлом коллекторы использовали агрессивные методы взыскания долгов, такие как поджог имущества и физическое насилие. Этот негативный имидж прочно закрепился среди должников и сохраняется до сих пор.
Однако сегодня ситуация изменилась. Экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" отметила, что современные коллекторы работают совсем по-другому, и взаимодействие с ними может быть даже выгодным для должников.
Коллекторы прилагают все усилия для возврата вложенных в долги средств, и большинство из них действуют в рамках закона.
Первым шагом коллекторов обычно является предложение о добровольном погашении задолженности. Отношения между заемщиком и коллектором регулируются гражданским законодательством, что означает возможность обсуждения объема, формы и очередности выплат.
Однако, если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам.
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