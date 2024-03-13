Гражданские отношения: экономист призвала россиян не бояться коллекторов

Экономист Тарасова: взаимодействие с коллекторами может быть выгодным

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом коллекторы использовали агрессивные методы взыскания долгов, такие как поджог имущества и физическое насилие. Этот негативный имидж прочно закрепился среди должников и сохраняется до сих пор.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Однако сегодня ситуация изменилась. Экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" отметила, что современные коллекторы работают совсем по-другому, и взаимодействие с ними может быть даже выгодным для должников.

Коллекторы прилагают все усилия для возврата вложенных в долги средств, и большинство из них действуют в рамках закона.

Первым шагом коллекторов обычно является предложение о добровольном погашении задолженности. Отношения между заемщиком и коллектором регулируются гражданским законодательством, что означает возможность обсуждения объема, формы и очередности выплат.

Однако, если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам.