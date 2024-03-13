Американские СМИ вбрасывают слухи про то, каким будет новое правительство РФ после президентских выборов

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Bloomberg: После президентских выборов РФ министром энергетики станет Борис Ковальчук

1:15
Экономика

По информации агентства Bloomberg, на пост министра энергетики могут назначить Бориса Ковальчука, который, по слухам, готовится покинуть свою должность в "Интер РАО".

Bloomberg: После президентских выборов РФ министром энергетики станет Борис Ковальчук
Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Издание oilcapital.ru сообщает, что американский источник также заявил о сценарии, при котором, Ковальчук может возглавить одну из крупнейших госкомпаний или стать представителем России в ОПЕК+ вместо Александра Новака.

Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что Ковальчук, стоявший у руля "Интер РАО" в течение 15 лет, скоро может покинуть компанию, и обсуждение возможного завершения его полномочий запланировано на 14 марта.

Bloomberg сообщает, что также рассматривается повышение главы Минхоза Николая Патрушева до вице-премьера. Предполагается, что Антон Силуанов останется главой Минфина.

Bloomberg также упомянул возможность замены главы правительства Михаила Мишустина на Сергея Кириенко, но сослался на финансовый кризис, который случился всего через 5 месяцев после назначения Кириенко на этот пост в 1998 году.

Отдельное место отводится разговорам об отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"Ходит много слухов", — пишет издание.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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