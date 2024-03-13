Обязательно сохраняйте их: реальные примеры того, как именно людям помогают оригиналы и копии чеков

Эксперты рассказали, как людям помогают оригиналы и копии кассовых чеков

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство людей после оплаты товаров и услуг сразу выбрасывают чеки, а некоторые предприниматели даже не выдают покупателям никаких документов, подтверждающих сделку. Однако финансисты и юристы в беседе с aif.ru подчеркнули важность хранения чеков, так как именно они могут стать ключевым доказательством при разрешении споров.

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Руководитель юридической компании "Гаврюшкин и партнеры" Сергей Гаврюшкин приводит реальный пример, когда чек помог потребителю доказать факт покупки букета цветов. В споре с продавцом, который утверждал, что букет был приобретен в другом магазине, чек стал важным доказательством.

Несмотря на то, что не всегда удается сохранить чеки, в рамках закона о защите прав потребителей это не является преградой для отстаивания своих прав. Хотя без чека процедура может быть усложнена, свидетельские показания все же могут быть решающими. Юрист Николай Попов приводит пример клиента, который столкнулся с проблемой некачественных продуктов для его кошек, однако из-за отсутствия чеков отказался от судебного разбирательства.

Чеки следует хранить не только за купленные товары, но и за предоставленные услуги, например, посещение косметолога или ресторана. Руководитель компании "Аудит Импульс" Юлия Никонорова рассказывает о случае, когда благодаря чеку она смогла вернуть переплату за ошибочно выставленный чек в ресторане, избежав тем самым долгих и сложных судебных процедур.