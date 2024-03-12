Рубль опять "просел" по отношению к евро

Курс евро снова превысил 100 рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

12 марта курс евро составил 100 рублей на Мосбирже впервые с конца февраля, установив таким образом квартальный минимум.

Фото: https://www.shropshirestar.com

Аналитик "БКС Инвестиции" Дмитрий Бабин полагает, что на ситуативное снижение курса рубля влияет сокращение импорта в результате имплицитного влияния санкций. Сокращение экспорта сопутствует сокращению импорта, но поскольку импорт требует валютных резервов давление на рубль сильнее, чем давление на резервные валюты.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что курс доллара и евро в марте будет определяться политическим дискурсом, ситуацией вокруг выборов президента и международной обстановкой. Причём важен не столько результат голосования, который кардинально влияет на курс национальных валют в других странах, сколько международная реакция на исход выборов.