Статус безработного: виды социальных выплат, доступных безработным гражданам России

Государство обеспечивает определенные гарантии для граждан, находящихся в статусе безработного.
Среди основных мер поддержки для безработных можно выделить выплату пособия по безработице, которая осуществляется как в обычное время, так и в период временной нетрудоспособности безработного. Это позволяет обеспечить минимальный уровень дохода в случае потери работы.
Выплата стипендии во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по указаниям органов службы занятости.
Для безработных также открыта возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. Это позволяет не только зарабатывать, но и приобретать новый опыт и навыки, что может быть полезно при последующем поиске работы.
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