Статус безработного: виды социальных выплат, доступных безработным гражданам России

Социальные выплаты, которые доступны неработающим гражданам РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государство обеспечивает определенные гарантии для граждан, находящихся в статусе безработного.

Фото: baikal24.ru

Среди основных мер поддержки для безработных можно выделить выплату пособия по безработице, которая осуществляется как в обычное время, так и в период временной нетрудоспособности безработного. Это позволяет обеспечить минимальный уровень дохода в случае потери работы.

Выплата стипендии во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по указаниям органов службы занятости.

Для безработных также открыта возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. Это позволяет не только зарабатывать, но и приобретать новый опыт и навыки, что может быть полезно при последующем поиске работы.