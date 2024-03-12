Европейская валюта вновь поднялась в цене

Курс евро снова достиг 100 рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже снова начал расти. Евро с 28 февраля впервые поднялся выше 100 рублей. Информацией об этом поделились ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

В 16:29 по московскому времени, европейская валюта поднималась в цене до 100,02 рубля. Это +0,98 процента.Через 10 минут евро был уже 99,94 рубля. Американская валюта в тот же период времени выросла на 1,04 процента, то есть до 91,56 рубля, а китайская была на отметке в 12,736 рубля, прибавляя 1,12 процента.