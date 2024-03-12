Руководство Трансмашхолдинга заканчивает процесс перерегистрации в России

Трансмашхолдинг окончательно "переезжает" в Москву

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский машиностроительный гигант "Трансмашхолдинг" (ТМХ) намерен завершить процесс перерегистрации из Кипра в Москву в период с марта по апрель 2024 года. Об этом заявил генеральный директор и совладелец холдинга Кирилл Липа.

Фото: stroi.mos.ru by Пресс-служба Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Акции ТМХ объединены в кипрской компании Transmashholding Limited. Информация об акционерах не разглашается. Ранее сообщалось, что ТМХ принадлежит группе российских бизнесменов и французской компании Alstom, которой принадлежит 20% акций.

В сентябре 2023 года ТМХ попал под санкции США. В ноябре Липа заявил, что Alstom продает свою долю в ТМХ российским акционерам. После завершения сделки холдинг будет переведен под российскую юрисдикцию.

Предполагаемые сроки регистрации, по словам Липы, это март-апрель этого года.