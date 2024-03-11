Доля китайской валюты приближается к доле доллара и евро

Доля юаня в расчётах за российский экспорт в январе

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опубликованным данным в «Обзоре рисков финансовых рынков» доля юаня в российском эскпорте и импорте составила от 45 до 50%.

При этом доля "токсичных" валют, то есть доллара и евро по-прежнему составляет около 50%. Тем не менее рост расчёта в юанях свидетельствует о постепенной диверсификации валют, используемых при расчётах с другими странами. Расчёт в юанях, в основном, осуществляется с Китаем и Ираном, а также с некоторыми странами АСЕАН. Эксперты прогнозируют рост интереса к китайской валюте на финансовом рынке.