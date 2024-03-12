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Минтруд РФ выдвинул предложение, по которому мигрантов, если они отказались работать по профилю своего набора, выдворят

У работающих не по профилю мигрантов потребуют покинуть РФ

1:33
Экономика

Иностранных граждан, привлечённых в Россию по программам организованного набора, будут обязать покинуть страну, если они выберут работу вне своего профиля. По предложению Минтруда, утверждённому по поручению правительства, такие мигранты должны будут уехать из России в течение 15 дней, если они откажутся от работы на пригласивших их работодателей.

У работающих не по профилю мигрантов потребуют покинуть РФ
Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Нововведение также предполагает, что для получения работы иностранцам будет требоваться специальный документ, подтверждающий их право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя.

Инициатива уже находит поддержку в Госдуме, где предлагается сохранить только систему целевого набора трудовых мигрантов для въезжающих в Россию.

По новым правилам, Минтруд предложил ввести условия для организованного набора трудовых мигрантов, которые будут способствовать увеличению заинтересованности работодателей в этом процессе. Эти изменения призваны закрепить механизм приоритетного организованного набора в целом.

Предложенный законопроект предусматривает выдачу специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. Это означает, что в рамках программы организованного набора трудовой мигрант будет работать у конкретного работодателя в соответствии с разрешительными документами.

Такой подход позволит исключить случаи, когда мигранты, прибывшие по организованному набору, меняли работу, несмотря на затраты работодателя на их прием и прочие расходы, и переходили на другие должности, сообщают "Известия".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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