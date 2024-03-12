Минтруд РФ выдвинул предложение, по которому мигрантов, если они отказались работать по профилю своего набора, выдворят

Иностранных граждан, привлечённых в Россию по программам организованного набора, будут обязать покинуть страну, если они выберут работу вне своего профиля. По предложению Минтруда, утверждённому по поручению правительства, такие мигранты должны будут уехать из России в течение 15 дней, если они откажутся от работы на пригласивших их работодателей.
Нововведение также предполагает, что для получения работы иностранцам будет требоваться специальный документ, подтверждающий их право на временную трудовую деятельность у конкретного работодателя.
Инициатива уже находит поддержку в Госдуме, где предлагается сохранить только систему целевого набора трудовых мигрантов для въезжающих в Россию.
По новым правилам, Минтруд предложил ввести условия для организованного набора трудовых мигрантов, которые будут способствовать увеличению заинтересованности работодателей в этом процессе. Эти изменения призваны закрепить механизм приоритетного организованного набора в целом.
Предложенный законопроект предусматривает выдачу специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. Это означает, что в рамках программы организованного набора трудовой мигрант будет работать у конкретного работодателя в соответствии с разрешительными документами.
Такой подход позволит исключить случаи, когда мигранты, прибывшие по организованному набору, меняли работу, несмотря на затраты работодателя на их прием и прочие расходы, и переходили на другие должности, сообщают "Известия".
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.