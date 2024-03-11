Заката доллара США ждать не приходится: Эксперт рассказал о развитии американской валюты

Аналитик Андрей Кашкаров рассказал о закате доллара США

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик финансового рынка, магистр, аспирант Андрей Кашкаров выразил мнение, что в настоящее время отсутствуют объективные предпосылки для дальнейшего снижения курса доллара.

Фото: akket. com

Несмотря на широкое обсуждение процесса "дедолларизации" и тенденции перехода на использование национальных валют в международной торговле, позиции американской валюты остаются устойчивыми, подчеркнул эксперт.

Кашкаров в беседе со "Свободная пресса" отметил, что дедолларизация* не ограничивается лишь валютными резервами.

Прогнозировать скорый закат доллара, по словам эксперта, не стоит, так как его позиции за последние 5-6 лет объективно укрепились.

* Процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах.