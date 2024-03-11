Недвижимость или банковские вклады? Эксперт рассказал, в чем лучше хранить деньги

Финансист Иван Докшин рассказал, куда лучше инвестировать накопленное

Многие сегодня сталкиваются с вопросом о том, как лучше вложить свои финансовые сбережения для получения максимальной выгоды — стоит ли покупать недвижимость или оставить деньги на банковских вкладах.

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Финансовый консультант и автор блога "ProДеньги" Иван Докшин высказал свое мнение в беседе с msk1. ru, отметив, что если целью является приобретение недвижимости в качестве инвестиции, то лучше всего ориентироваться на потенциальный рост стоимости жилья.

В остальных случаях более предпочтительными инструментами являются финансовые продукты с фиксированной доходностью, такие как банковские вклады или облигации.

На сегодняшний день банковский вклад, открытый на срок от 1 года, может принести до 14% годовых.