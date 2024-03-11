Raiffeisenbank опроверг информацию, что США планировали ввести санкции против банка за работу в России

Raiffeisenbank: никаких угроз от США с санкциями для банка не было

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийский банк Raiffeisenbank International (RBI) опроверг информацию о том, что Министерство финансов США угрожает ему санкциями за продолжение деятельности в России.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Представитель RBI заявил, что сообщения о прямой угрозе санкций со стороны США являются неверными. Он также опроверг обвинения в нарушении санкций.

Минфин США ранее заявлял, что финансовые учреждения, нарушающие санкции против России, могут быть исключены из американской финансовой системы.

Представитель RBI подтвердил, что встречался с представителем Минфина США в Вене. Однако он подчеркнул, что это был обмен мнениями по санкциям, а не вызов в Вашингтон.

Ранее издание EUObserver сообщало, что США предупредили RBI о возможном исключении его из американской финансовой системы. По данным издания, представитель Минфина США посетила Вену, чтобы обсудить деятельность RBI в России.

"Цель нового органа частично состоит в том, чтобы создать повышенные риски для банков и стимулировать их принимать меры по защите от торговли, связанной с российским военно-промышленным комплексом, иначе они рискуют быть отрезанными от финансовой системы США. Моррис обсудит это новое полномочие с австрийским финансовым сектором, чтобы побудить их оценить подверженность этому виду деятельности, вызывающей обеспокоенность, и принять соответствующие меры по смягчению последствий", — говорится в сообщении.

В марте 2022 года RBI заявила о возможности выхода из России, но пока продолжает работу там, соблюдая санкции и собственные правила. Как сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, уйти с российского рынка труднее, чем это представить.