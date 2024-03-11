Татьяна Голикова заявила, что за последние 6 лет в России снизился уровень безработицы

В России снизился уровень безработицы

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

На открытии Фестиваля профессий на ВДНХ выступала Татьяна Голикова, которая занимает должность вице-премьера России. Она заявила, что рынок труда нашей страны претерпевает изменения. Больше всего это проявляется в снижении уровня безработицы. Так, она отметила, что за 6 лет безработица в нашей стране упала на 20%. А среднегодовое количество занятых людей составляет 73,6 миллиона.

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Известно, что по данным на январь 2024 года, уровень безработицы в РФ составлял 2,9%. Это самый низкий показатель с 1991 года, и держится уже с осени 2023 года.