"Мангазея Плюс" стала собственником российских активов компании Polymetal International

Компания Polymetal International продала свои российские активы

Polymetal International plc объявил о завершении сделки по продаже своих российских активов компании "Мангазея Плюс". Сделка была закрыта 7 марта 2024 года.

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В результате сделки "Мангазея Плюс" стала владельцем 100% акций компании. Сделка была одобрена акционерами Polymetal International plc.

Генеральный директор Polymetal Сергей Черкашин заявил, что состав активов, принципы управления и стратегия компании останутся прежними. По его словам, компания уверена в росте объемов производства и запасов, а также в укреплении своего технологического лидерства в отрасли.