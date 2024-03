"Мангазея Плюс" стала собственником российских активов компании Polymetal International

Polymetal International plc объявил о завершении сделки по продаже своих российских активов компании "Мангазея Плюс". Сделка была закрыта 7 марта 2024 года.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.