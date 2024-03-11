"Через Россию": атаки хуситов вызвали бум железнодорожных перевозок транзитом по РФ

Из-за хуситов начался бум железнодорожных перевозок по РФ

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на железнодорожные перевозки по РФ переживает бум из-за атак йеменских хуситов в Красном море — контейнерные перевозки через Россию стали выгоднее, чем доставка грузом морским путём, пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что число запросов на доставку грузов по железной дороге через территорию России с декабря прошлого года выросло почти наполовину. Этот пик спроса совпадает с наращиванием хуситами активности в Красном море, где йеменские силы атакуют торговые суда, связанные с США, Израилем и их союзниками. Когда в регионе стало небезопасно, страховые компании взвинтили цены на страхование грузов, следующих этим путём, а альтернативный маршрут вокруг Африки через мыс Доброй Надежды занимает слишком много времени.

"Подавляющее число грузов идёт через Россию", — приводит издание слова представителей логистической компании DHL.

По данным нидерландской компании Rail Bridge Cargo, профиль которой — железнодорожные перевозки между Азией и Европой, российские трансконтинентальные железнодорожные маршруты с начала 2024 года демонстрируют рост объёмов перевозок на 31%. Использование этой схемы позволяет значительно выигрывать по времени — средняя продолжительность морской доставки из Китая в порты Германии составляет до 55 дней, по железным дорогам — до 30 суток.

Тем не менее, пропускная способность железнодорожных путей сильно уступает возможностям морской логистики: за январь из КНР в Польшу по железным дорогам было доставлено 14,5 тысячи контейнеров — это меньше вместимости одного современного морского контейнеровоза.