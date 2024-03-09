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Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех особых экономических зон

В России будет создано три новые ОЭЗ

2:39
Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон, согласно сообщению пресс-службы правительства.

В России будет создано три новые ОЭЗ
Фото: ТГ-канал правительства РФ

Российское правительство одобрило создание трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

В Мордовии ОЭЗ "Система" разместится в Лямбирском муниципальном районе и Саранске. Ожидается, что резидентами станут шесть компаний, специализирующихся на производстве строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции и машиностроения. Инвестиции составят более 33,3 млрд рублей, а количество новых рабочих мест превысит 775.

В Новочеркасске будет создана ОЭЗ "Ростовская". Резидентами станут восемь компаний, которые планируют инвестировать 8,6 млрд рублей и создать 790 новых рабочих мест. Они будут заниматься производством прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования, а также строительством комплекса по сжижению природного газа, завода по производству оборудования для очистных сооружений и химического завода по выпуску синтетических смол и защитно-декоративных материалов. В Новочеркасске будет построен комплекс по сжижению природного газа. Новый завод по изготовлению оборудования, необходимого очистным сооружениям. Химический завод, нацеленный на выпуск синтетической смолы и декоративных материалов.

В Тверской области появится ОЭЗ "Эммаусс". Резиденты будут производить полиэтиленовые трубы, обрабатывать листовой металл, создавать отечественные канатные дороги, изготавливать сухие строительные смеси и бетонные и полимерные конструкции для транспортной отрасли. Инвестиции составят более 17 млрд рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 8,4 тыс.

Кроме того, правительство расширит границы ОЭЗ в Калужской области и Липецке. В этих регионах планируется открыть три фармацевтических производства и наладить выпуск сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестиции составят 49,6 млрд рублей, а количество новых рабочих мест превысит 4,5 тыс.

Ранее президент России поручил создать ОЭЗ в Белгородской области, включающую город Шебекино, который находится вблизи границы с Украиной. В городе расположены крупные предприятия, в том числе лакокрасочный завод "Краски Белогорья".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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