"Рубль значительно недооценён": экономист Чирков ожидает укрепления курса рубля в 2024 году

Экономист Чирков прогнозирует укрепление курса рубля в 2024 году

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков заявил, что рубль в 2024 году серьёзно укрепится по отношению к евро и доллару.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Commons, the free media repository

По словам эксперта, которые приводит ОТР, сегодня "рубль значительно недооценён" по отношению к главным валютам стран коллективного Запада — доллару и евро. Чирков напомнил, что темпы роста российской экономики по итогам 2023 года превысили аналогичные показатели западных государств, но до сих пор это не отразилось на курсе национальной валюты РФ.

Экономист ожидает, что в 2024 году рубль наверстает упущенное. По прогнозам Чиркова, стоимость доллара может снизиться до отметки в 85 рублей. Кроме того, ещё сильнее усугубить ситуацию может кризис, вызванный высоким уровнем закредитованности на Западе. Чирков считает, что он неминуем.

"Придётся либо объявлять дефолт по облигациям, либо обваливать доллар и евро, чтобы обесценить те долги, которые западные страны выполнить не в состоянии", — заявил эксперт.

Чирков не рискнул называть примерную дату ожидаемого кризиса, но подчеркнул, что одним из его итогов станет обрушение курса доллара и евро в несколько раз.