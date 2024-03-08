Пока другие думают: Китай начал выгрузку нефти с "санкционных" танкеров из России

Танкер "Литейный проспект" зашёл в китайский порт Хуанхуа для выгрузки "санкционной" нефти из России, пишет агентство Reuters.
Судно, эксплуатируемое под флагом Либерии, доставило в Китай около 700 тысяч баррелей российской нефти. Танкер пришвартовался в Хуанхуа 6 марта, это шестое судно с грузом нефти из РФ марки Sokol, которая предназначалась для покупателей в Индии, но операция не была завершена из-за проблем с проведением оплаты.
Ещё десяток танкеров с нефтью той же марки ждут возможности разгрузиться у берегов Южной Кореи и Сингапура. Владельцы груза пока не могут договориться о цене продажи жидкого груза с индийской India Oil.
Нефть марки Sokol добывается в рамках проекта "Сахалин-1". Это премиальный сорт, который торгуется дороже, чем Urals, но из-за санкций покупатели в Индии и Китае рассчитывают на хорошие скидки.
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