Пока другие думают: Китай начал выгрузку нефти с "санкционных" танкеров из России

Китай начал принимать "санкционные" танкеры из России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Танкер "Литейный проспект" зашёл в китайский порт Хуанхуа для выгрузки "санкционной" нефти из России, пишет агентство Reuters.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Судно, эксплуатируемое под флагом Либерии, доставило в Китай около 700 тысяч баррелей российской нефти. Танкер пришвартовался в Хуанхуа 6 марта, это шестое судно с грузом нефти из РФ марки Sokol, которая предназначалась для покупателей в Индии, но операция не была завершена из-за проблем с проведением оплаты.

Ещё десяток танкеров с нефтью той же марки ждут возможности разгрузиться у берегов Южной Кореи и Сингапура. Владельцы груза пока не могут договориться о цене продажи жидкого груза с индийской India Oil.

Нефть марки Sokol добывается в рамках проекта "Сахалин-1". Это премиальный сорт, который торгуется дороже, чем Urals, но из-за санкций покупатели в Индии и Китае рассчитывают на хорошие скидки.