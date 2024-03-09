В правительстве РФ обсуждается усовершенствование системы сбора НДФЛ: эксперт назвал возможные варианты

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Экономист Александр Разуваев предложил альтернативу повышению налогов

0:49
Экономика

Кандидат экономических наук Александр Разуваев высказал мнение о плоской шкале* налогообложения в размере 13%.

Экономист Александр Разуваев предложил альтернативу повышению налогов
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт выразил недовольство по поводу возможного повышения начальной ставки налогов в нынешних условиях, считая эту идею не удачной.

В беседе с "Ридус" Разуваев предложил альтернативный способ увеличения доходов в казну государства. Он обратил внимание на оценку Всемирного банка, согласно которой размер теневого сектора российской экономики составляет около 300 миллиардов долларов, и подчеркнул, что данное значение сохраняется и в настоящее время.

"Отсюда и надо брать налоги!" — высказался Разуваев.

* Плоской шкалой налогообложения называется система, при которой все граждане платят подоходный налог по одной ставке.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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