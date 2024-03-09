В правительстве РФ обсуждается усовершенствование системы сбора НДФЛ: эксперт назвал возможные варианты

Кандидат экономических наук Александр Разуваев высказал мнение о плоской шкале* налогообложения в размере 13%.
Эксперт выразил недовольство по поводу возможного повышения начальной ставки налогов в нынешних условиях, считая эту идею не удачной.
В беседе с "Ридус" Разуваев предложил альтернативный способ увеличения доходов в казну государства. Он обратил внимание на оценку Всемирного банка, согласно которой размер теневого сектора российской экономики составляет около 300 миллиардов долларов, и подчеркнул, что данное значение сохраняется и в настоящее время.
"Отсюда и надо брать налоги!" — высказался Разуваев.
* Плоской шкалой налогообложения называется система, при которой все граждане платят подоходный налог по одной ставке.
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