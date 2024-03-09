Более 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента: нефтегазовый гигант CNOOC Ltd обнаружил новый запас

Китайский государственный нефтегазовый гигант CNOOC Ltd сообщил о важном открытии новых нефтяных запасов в Южно-Китайском море, которые оцениваются в более чем 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Данный запас обнаружен на глубоководном месторождении Kaiping South компании, расположенном рядом с провинцией Гуандун. Отмечается, что данный регион содержит легкую нефть*, что делает эту находку еще более ценной.
CNOOC активно инвестирует средства в разработку морских месторождений нефти и газа в Китае в рамках стратегии по увеличению добычи, компенсируя снижение производства на стареющих месторождениях на суше.
* Лёгкие нефти характеризуются большим содержанием бензиновых фракций и малым количеством смол и серы, основным применением таких нефтей было получение смазочных масел высокого качества.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.