Более 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента: нефтегазовый гигант CNOOC Ltd обнаружил новый запас

Китайская CNOOC открыла в Южно-Китайском море нефтяное месторождение

Китайский государственный нефтегазовый гигант CNOOC Ltd сообщил о важном открытии новых нефтяных запасов в Южно-Китайском море, которые оцениваются в более чем 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

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Данный запас обнаружен на глубоководном месторождении Kaiping South компании, расположенном рядом с провинцией Гуандун. Отмечается, что данный регион содержит легкую нефть*, что делает эту находку еще более ценной.

CNOOC активно инвестирует средства в разработку морских месторождений нефти и газа в Китае в рамках стратегии по увеличению добычи, компенсируя снижение производства на стареющих месторождениях на суше.

* Лёгкие нефти характеризуются большим содержанием бензиновых фракций и малым количеством смол и серы, основным применением таких нефтей было получение смазочных масел высокого качества.