Банк России установил курсы валют на 8 марта: рубль ослаб по отношению к мировым валютам

ЦБ опубликовал официальный курс валют на 8 марта

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Банк России опубликовал курсы валют на 8 марта, отметив ослабление рубля по отношению к мировым денежным единицам.

Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

Юань прибавил 7 копеек и теперь составляет 12,58 рубля. Доллар же поднялся на 41 копейку и его курс установлен на уровне 90,75 рубля. Евро также укрепился до 98,88 рубля, поднявшись на 68 копеек.

Эксперты продолжат отслеживать динамику курсов, чтобы оценить возможные последствия для национальной экономики.