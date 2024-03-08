Банк России опубликовал курсы валют на 8 марта, отметив ослабление рубля по отношению к мировым денежным единицам.
Юань прибавил 7 копеек и теперь составляет 12,58 рубля. Доллар же поднялся на 41 копейку и его курс установлен на уровне 90,75 рубля. Евро также укрепился до 98,88 рубля, поднявшись на 68 копеек.
Эксперты продолжат отслеживать динамику курсов, чтобы оценить возможные последствия для национальной экономики.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.