Стало известно, на что копят россиянки: cреди конкретных целей лидируют путешествия и ремонт

Почти половина опрошенных представительниц прекрасного пола в России, а именно 40%, откладывает деньги на конкретные цели, как следует из исследования, проведенного СберМаркетингом накануне Международного женского дня.
Оказалось, что чаще всего на конкретные цели свои финансовые ресурсы откладывают женщины со средним доходом (от 40 до 60 тыс. рублей в месяц) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди самых популярных целей для накоплений оказались путешествия (49%), ремонт (45%), покупка квартиры или дачи (32%) и забота о здоровье (26%).
По результатам исследования было выявлено, что у 46% россиянок имеется финансовая подушка, но привычка к накоплениям в большей степени характерна для женщин с высоким доходом. Кроме того, около 25% опрошенных женщин активно ищут дополнительные источники дохода.
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