Стало известно, на что копят россиянки: cреди конкретных целей лидируют путешествия и ремонт

Опрос СберМаркетинга: 40% россиянок откладывает деньги на конкретные цели

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти половина опрошенных представительниц прекрасного пола в России, а именно 40%, откладывает деньги на конкретные цели, как следует из исследования, проведенного СберМаркетингом накануне Международного женского дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Оказалось, что чаще всего на конкретные цели свои финансовые ресурсы откладывают женщины со средним доходом (от 40 до 60 тыс. рублей в месяц) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди самых популярных целей для накоплений оказались путешествия (49%), ремонт (45%), покупка квартиры или дачи (32%) и забота о здоровье (26%).

По результатам исследования было выявлено, что у 46% россиянок имеется финансовая подушка, но привычка к накоплениям в большей степени характерна для женщин с высоким доходом. Кроме того, около 25% опрошенных женщин активно ищут дополнительные источники дохода.