В Госдуме РФ раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля: что стоит ожидать россиянам?

Бессараб заявила, что с 1 апреля пенсия будет повышена почти 4 миллионам россиян

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение социальной пенсии было запланировано в параметрах бюджета на 2024 год как плановое мероприятие, на которое выделены средства из Фонда социального страхования, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: xxiveklnr.su

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5 процента. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства.

Чуть менее четыре миллиона граждан России являются получателями социальной пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Такие пенсии получают люди, которые фактически не работали ни одного дня.

Чтобы иметь право на социальную пенсию по старости, гражданам необходимо набрать определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — на текущий момент их требуется набрать около 28.