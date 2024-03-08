Экономика еврозоны остается слабой по причине того, что граждане продолжают экономить

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила, что экономика еврозоны продолжает оставаться слабой из-за экономии граждан и сокращения экспорта.
По словам Лагард, потребители продолжают ограничивать свои расходы, инвестиции находятся на прежнем уровне, а компании снижают экспорт, отражая тем самым замедление внешнего спроса и уменьшение конкурентоспособности.
Эти заявления главы регулятора были сделаны на пресс-конференции, которая состоялась после решения сохранить базовую ставку ЕЦБ на уровне 4,5 процента. Кроме того, ЕЦБ 7 марта понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до 0,6 процента, по сравнению с ожидаемыми в декабре 0,8 процента.
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