Надо ли покупать золотые ювелирные украшения для сохранности средств: есть некоторые проблемы

Экономист Беляев рассказал, выгодно ли россиянам инвестировать в золотые украшения

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рекомендация для россиян: вложение средств в золотые украшения является неэффективным. Это мнение высказал кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев.

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По словам эксперта, покупка золотых ювелирных изделий в качестве инвестиции лишена смысла, за исключением случаев, когда речь идет о произведениях ювелирного искусства. Обычные золотые украшения, которые обычно приобретаются гражданами, со временем теряют свою стоимость и превращаются в лом. Следовательно, такие вложения не приносят выгоды.

Тем не менее, если все же желание инвестировать в золото сохраняется, Беляев советует рассмотреть возможность покупки слитков, памятных монет или открытия обезличенного металлического счета в банке.

Он также уточнил, что для долгосрочных инвестиций золото является хорошим вариантом. Однако стоит осознавать, что эти инвестиции должны быть долгосрочными — на протяжении двух, трех, четырех и более лет. Возможно, удастся заработать на краткосрочном росте стоимости золота, но это скорее исключение, а не правило, сообщает Москва 24.