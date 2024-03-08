Гендерные профессии: женщины в России чаще работают в социально важных отраслях с невысокими доходами

Счётная палата: женщины в РФ работают в важных отраслях с низкой зарплатой

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Счетная палата проанализировала, где в России работает больше женщин: "слабый" пол активнее идёт в социально значимые сферы, где зарплаты ниже, чем в среднем по РФ.

Фото: сommons.wikimedia.org by Mona Hassan Abo-Abda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Рынок труда в РФ сегментирован по признакам пола, пишет РБК: можно выделить типичные женские и мужские профессии. Притом женщины чаще идут работать в отрасли с высокой значимостью для страны — они становятся врачами, педагогами, социальными работниками, трудятся в сфере культуры.

К примеру, в образовательной сфере именно женщины занимают без малого 83% всех должностей, 4 из 5 сотрудников в медицине — также женщины, в торговле мужчин — менее 40%. Средняя зарплата в этих отраслях колеблется от 40 до 60 тысяч — это близко к средней по стране, но лишь в сравнении с 2021 годом. По предварительным оценкам, в 2023 году номинальная зарплата в РФ составит 73,7 тысяч рублей в месяц.

Реже всего женщины России работают в сфере строительства, занимая лишь 12% должностей. Есть в стране и "равноправные" отрасли, к ним относятся наука, госуправление, операции на рынке недвижимости. Самые высокие зарплаты женщины получают в IT, где составляют примерно треть всех работников.