Exxon отстаивает право на долю в проекте в Гайане в арбитраже

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международная Торговая Палата рассматривает вопрос о конфликте между компаниями ExxonMobil и Chevron, касающегося доли в проекте Stabroek в Гайане.

ExxonMobil обратилась в Международную Торговую Палату (МТП), требуя подтверждения своего предпочтительного права на выкуп доли компании Hess в проекте Stabroek в Гайане. По информации из Financial Times, ExxonMobil проявляет интерес к приобретению этой доли.

Напомним, что Chevron совершает покупку компании Hess за сумму в $60 миллиардов. Однако сделка усложняется условиями, связанными с долей компании Hess в проекте Stabroek в Гайане, где у нее 30% участия.

ExxonMobil считает, что у нее и китайской компании CNOOC есть предпочтительное право на приобретение доли в гайанском проекте. Сама ExxonMobil, как оператор проекта, владеет 45% долей в Stabroek, в то время как у CNOOC 25%.

ExxonMobil аргументирует свою позицию тем, что исходные участники проекта несли все геологоразведочные риски, а также принимали на себя финансовые и коммерческие обязательства по реализации совместного проекта на территории другого государства. И в настоящее время, когда проект Stabroek в Гайане начал приносить прибыль, ExxonMobil нацелена сохранить свои интересы в нем, а не передавать долю третьей стороне.

С другой стороны, Chevron утверждает, что предпочтительные права на выкуп не распространяются на сделки слияний и поглощений, а так как Chevron поглощает Hess, то рассчитывает присоединить к себе все ее активы. Аналитики отмечают, что конфликт между двумя крупными игроками может сорвать сделку Chevron с Hess, сообщает oilcapital.ru.