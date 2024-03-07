Волкан Демир: экономика Турции находится под угрозой из-за торговли с Россией в условиях санкций США

Демир: экономика Турции находится под угрозой из-за торговли с РФ в условиях санкций

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Волкан Демир высказал свою точку зрения в интервью газете Aydınlık, подчеркнув, что санкции со стороны США против Анкары могут пагубно отразиться на экономике Турции, при этом осудив американские угрозы в адрес турецких экспортеров как несерьезные.

Фото: flickr.com by Omer Unlu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации, опубликованной в газете Aydınlık, сотрудники дипломатических миссий США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, предупреждая их от "рисков", связанных с торговлей с Россией.

Посол России в Турции Алексей Ерхов и председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек высказали своё беспокойство по поводу давления со стороны США на турецкие компании, работающие с Россией, считая, что подобные действия не соответствуют нормам межгосударственных отношений и приводят к тупиковым ситуациям в экономике из-за платежных проблем между Анкарой и Москвой.

"Некоторые вещи, которые вы говорите о России, являются бульварными. Мы не можем делать из этого политику. Это делается с помощью дипломатии и агентов. Но есть и такой факт: США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список 7 компаний. Поэтому кажется, что торговля с Россией принесет неприятности нам в целом и турецкой экономике", — отмечает Волкан Демир.

Как сообщает издание, определенные предприниматели Турции планируют предъявить иски к чиновникам из Соединенных Штатов, которые угрожают им санкциями из-за торговли с Россией.