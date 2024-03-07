Правительство РФ анонсировало повышение социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. Об этом сообщили сегодня в правительстве страны.
Как пояснили в кабинете министров, индексация выплаты составит 7,5%.
Кроме того, со следующего месяца настолько же проиндексируют пенсию для военных и добровольцев, ставших инвалидами вследствие военной травмы, участников ВОВ и россиян, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.
Российские власти выделили на повышении пенсий порядка 37,5 млрд рублей. Всего мера коснётся более 4 млн граждан.
Напомним, ранее в Госдуме предложили платить россиянам, имеющим стаж более 30 лет, повышенную пенсию. Отработавшие три десятка лет граждане могут начать получать надбавку к пенсионной выплате в размере до двух прожиточных минимумов. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.
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