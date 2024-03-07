Правительство РФ анонсировало повышение социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии на 7,5%

0:06 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. Об этом сообщили сегодня в правительстве страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Как пояснили в кабинете министров, индексация выплаты составит 7,5%.

Кроме того, со следующего месяца настолько же проиндексируют пенсию для военных и добровольцев, ставших инвалидами вследствие военной травмы, участников ВОВ и россиян, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.

Российские власти выделили на повышении пенсий порядка 37,5 млрд рублей. Всего мера коснётся более 4 млн граждан.

Напомним, ранее в Госдуме предложили платить россиянам, имеющим стаж более 30 лет, повышенную пенсию. Отработавшие три десятка лет граждане могут начать получать надбавку к пенсионной выплате в размере до двух прожиточных минимумов. Подробнее об этом сообщалось в нашем материале.