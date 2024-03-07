Установлен новый рекорд: cредняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа

Росстат: длительность рабочего дня в РФ установила рекорд как минимум за 19 лет

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, в 2023 году в России отмечен рост средней продолжительности рабочего дня до 7,17 часа, что является максимальным показателем за последние 19 лет.

Фото: freepik.com

Согласно анализу РБК, увеличение составило 0,9%, или 4 минуты по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество времени на работе проводят рыболовы, администраторы и медики.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в годовом исчислении увеличилась на 17,3 часа, достигнув отметки в 1,77 тыс. часов.

Таким образом, отмечается тенденция к увеличению времени, затрачиваемого на трудовую деятельность в стране.