Установлен новый рекорд: cредняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа

Согласно данным Росстата, в 2023 году в России отмечен рост средней продолжительности рабочего дня до 7,17 часа, что является максимальным показателем за последние 19 лет.
Согласно анализу РБК, увеличение составило 0,9%, или 4 минуты по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество времени на работе проводят рыболовы, администраторы и медики.
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в годовом исчислении увеличилась на 17,3 часа, достигнув отметки в 1,77 тыс. часов.
Таким образом, отмечается тенденция к увеличению времени, затрачиваемого на трудовую деятельность в стране.
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