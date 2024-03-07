Уровень бедности бьёт рекорды: в 2023 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек

Показатель уровня бедности в РФ обновил исторический минимум

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году количество граждан России, проживающих за чертой бедности, уменьшилось до 13,5 миллионов человек, что составляет 9,3% от общего населения, сообщил Росстат.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот показатель установил новый исторический минимум. Следует отметить, что это самое низкое значение за всю историю Российской Федерации, по данным Росстата, который ведёт статистику с 1992 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин представил данные о уровне бедности в стране и поставил задачу по снижению этого показателя в своём послании Федеральному Собранию. В ходе своего выступления глава государства назвал низкие доходы в семьях одной из основных проблем страны. Путин подчеркнул, что проблема бедности остаётся острой и затрагивает 9% населения России.