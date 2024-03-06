Названы последствия победы Трампа на выборах

Инвесторы по всему миру внимательно следят за развитием событий в связи с возможными последствиями избрания Дональда Трампа на пост президента США в ноябре 2024 года, сообщает агентство Reuters.
В случае победы экс-президента США возможны проблемы в торговле как для Евросоюза, так и для Китая. В случае с ЕС Дональд Трамп может вернуться к применению тарифов на импорт стали и алюминия или ввести ограничения на обмен технологиями.
Что же касается Китая, то Трамп ранее говорил об увеличении пошлин на поставляемую из этой страны продукцию до 60 процентов и выше. По оценкам Capital Economics, такие действия совместно с ужесточением тарифного контроля, могут снизить ВВП Китая на 0,7 процента.
Для Европы существует риск в том, что при избрании Трампа ей, возможно, не придется полагаться на военную поддержку со стороны США. Экс-президент в феврале заявил, что он не будет гарантировать защиту ни одной из стран НАТО, если она не будет платить достаточно взносов в бюджет альянса.
Согласно прогнозам, Дональд Трамп откажется от субсидий на электромобили — в отличие от действующего президента Джо Байдена, который поддерживает отрасль — и сосредоточится на снижении налогов.
"Если Трамп решит отправиться по пути мести, это может привести к ослаблению доллара, увеличению инфляции и повышению доходности облигаций, а также снижению инвестиций", — считает главный макроэкономический стратег финансово-аналитической компании Ned Davis Research Джозеф Калиш.
После победы на праймериз в "супервторник" 5 марта Трамп остался единственным кандидатом от республиканцев, поскольку его конкурент Никки Хейли сняла свою кандидатуру.
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