Названы последствия победы Трампа на выборах

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Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа

1:45
Экономика

Инвесторы по всему миру внимательно следят за развитием событий в связи с возможными последствиями избрания Дональда Трампа на пост президента США в ноябре 2024 года, сообщает агентство Reuters.

Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В случае победы экс-президента США возможны проблемы в торговле как для Евросоюза, так и для Китая. В случае с ЕС Дональд Трамп может вернуться к применению тарифов на импорт стали и алюминия или ввести ограничения на обмен технологиями.

Что же касается Китая, то Трамп ранее говорил об увеличении пошлин на поставляемую из этой страны продукцию до 60 процентов и выше. По оценкам Capital Economics, такие действия совместно с ужесточением тарифного контроля, могут снизить ВВП Китая на 0,7 процента.

Для Европы существует риск в том, что при избрании Трампа ей, возможно, не придется полагаться на военную поддержку со стороны США. Экс-президент в феврале заявил, что он не будет гарантировать защиту ни одной из стран НАТО, если она не будет платить достаточно взносов в бюджет альянса.

Согласно прогнозам, Дональд Трамп откажется от субсидий на электромобили — в отличие от действующего президента Джо Байдена, который поддерживает отрасль — и сосредоточится на снижении налогов.

"Если Трамп решит отправиться по пути мести, это может привести к ослаблению доллара, увеличению инфляции и повышению доходности облигаций, а также снижению инвестиций", — считает главный макроэкономический стратег финансово-аналитической компании Ned Davis Research Джозеф Калиш.

После победы на праймериз в "супервторник" 5 марта Трамп остался единственным кандидатом от республиканцев, поскольку его конкурент Никки Хейли сняла свою кандидатуру.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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