По последним данным статистики Росстата, доходы населения от предпринимательской деятельности в 2023 году увеличились до 6 трлн рублей, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.
Эти цифры представлены в обзоре института НИУ ВШЭ. Заместитель директора по центру развития, Светлана Мисихина, провела анализ изменений. В реальном выражении, учитывая инфляцию, рост составил почти 25%.
Доля предпринимательских доходов в общем объеме денежных доходов населения в 2023 году составила 6,8%, что является максимальным показателем за последнее время. По данным Росстата, с 2014 года такие показатели не фиксировались, и это свидетельствует об устойчивом росте предпринимательской активности в стране.
Ранее Pravda.ru писала, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, то рост инфляции в стране замедлился. Влияние колебаний курса валюты теперь минимально, в то время как устойчивые факторы способствуют снижению темпов роста цен, что благоприятно сказывается на экономической обстановке в стране.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.