Эксперт Светлана Мисихина заявила о росте доходов населения РФ от предпринимательской деятельности

Предпринимательские доходы в РФ выросли почти на 25%

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По последним данным статистики Росстата, доходы населения от предпринимательской деятельности в 2023 году увеличились до 6 трлн рублей, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Эти цифры представлены в обзоре института НИУ ВШЭ. Заместитель директора по центру развития, Светлана Мисихина, провела анализ изменений. В реальном выражении, учитывая инфляцию, рост составил почти 25%.

Доля предпринимательских доходов в общем объеме денежных доходов населения в 2023 году составила 6,8%, что является максимальным показателем за последнее время. По данным Росстата, с 2014 года такие показатели не фиксировались, и это свидетельствует об устойчивом росте предпринимательской активности в стране.

Ранее Pravda.ru писала, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, то рост инфляции в стране замедлился. Влияние колебаний курса валюты теперь минимально, в то время как устойчивые факторы способствуют снижению темпов роста цен, что благоприятно сказывается на экономической обстановке в стране.