Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине заявили о возможности роспуска Верховной Рады
Фигурист Энберт: юниоры были допущены на взрослый Кубок Первого канала из стратегических соображений
Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто
Фестиваль орлов состоится в Монголии с 9 по 10 марта
Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца
Участник состава Team Falcons по CS2 Марко Snappi высказался о s1mple
Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы
Как сделать авокадо мягче
Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России
Эксперт Светлана Мисихина заявила о росте доходов населения РФ от предпринимательской деятельности

Предпринимательские доходы в РФ выросли почти на 25%

1:10
Экономика

По последним данным статистики Росстата, доходы населения от предпринимательской деятельности в 2023 году увеличились до 6 трлн рублей, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом.

Предпринимательские доходы в РФ выросли почти на 25%
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Эти цифры представлены в обзоре института НИУ ВШЭ. Заместитель директора по центру развития, Светлана Мисихина, провела анализ изменений. В реальном выражении, учитывая инфляцию, рост составил почти 25%.

Доля предпринимательских доходов в общем объеме денежных доходов населения в 2023 году составила 6,8%, что является максимальным показателем за последнее время. По данным Росстата, с 2014 года такие показатели не фиксировались, и это свидетельствует об устойчивом росте предпринимательской активности в стране.

Ранее Pravda.ru писала, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, то рост инфляции в стране замедлился. Влияние колебаний курса валюты теперь минимально, в то время как устойчивые факторы способствуют снижению темпов роста цен, что благоприятно сказывается на экономической обстановке в стране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Автоэксперт Целиков: в РФ до середины года появится 50 новых авто
Фестиваль орлов состоится в Монголии с 9 по 10 марта
Эксперты рассказали, как выбрать ветеринарную страховку на домашнего питомца
Участник состава Team Falcons по CS2 Марко Snappi высказался о s1mple
Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы
Как сделать авокадо мягче
Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России
В Сети появилось пророческое фото Тимоти Шаламе, сделанное в 2018 году
Исследование: длительный COVID-19 усиливает похмелье
Скопинский епископ Питирим рассказал о бесах-андроидах под видом инопланетян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников