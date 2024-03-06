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Росстат: уровень бедности в России снизился до 9,3%

В России снизился уровень бедности

2:01
Экономика

Росстат опубликовал обновленную статистику по уровню бедности в Российской Федерации.

Количество граждан Российской Федерации, чьи доходы не превышают порог бедности, по результатам 2023 г. достигло 13,5 млн человек, что соответствует 9,3% от общего числа жителей страны. Данная информация представлена на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

В завершении 2022 г. в России насчитывалось 14,3 млн человек, чьи доходы не превышали установленный порог бедности, что составляло 9,8% от населения страны.

В соответствии с данными, предоставленными Росстатом, в I квартале 2023 г. количество россиян с доходами ниже порога бедности составляло 19,6 млн человек (13,5% от общего населения), во II квартале — 15,7 млн человек (10,8%), в I полугодии — 17,3 млн человек (11,9%), в III квартале — 14,8 млн человек (10,2%), с начала года по сентябрь — 16 млн человек (11,1%).

В IV квартале 2023 г. были зафиксированы минимальные показатели за весь год — 9,9 млн человек с доходами ниже порога бедности (6,8%).

Согласно данным статистического ведомства, порог бедности в IV квартале 2023 г. составил 14 754 рубля. По итогам 2023 г. данный показатель достиг 14 339 рублей, в то время как в 2022 г. он составлял 13 545 рублей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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