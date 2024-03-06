Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина предостерегла граждан о предстоящих изменениях: наблюдается замедление темпов увеличения инфляции

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила о замедлении темпов роста инфляции в стране.
Это позволило руководству банка не изменять ключевую процентную ставку, которая останется на уровне 16 процентов. Положительная динамика снижения инфляции не обусловлена лишь одноразовыми факторами, подчеркнула Набиуллина.
Она отметила, что влияние разовых факторов, таких как курс валюты, на уровень инфляции стало минимальным, в то время как устойчивые факторы продолжают способствовать снижению темпов роста цен.
Эльвира Набиуллина, заслуженный экономист России, является председателем Центрального банка Российской Федерации с 2013 года.
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