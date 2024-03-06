Неопределенность экспертов: сможет ли растущий госдолг привести к финансовому кризису в США после 2025 года?

Эксперт Бедрицкий прокомментировал возможность финансового кризиса в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат политических наук Александр Бедрицкий заявил, что сейчас сложно предсказать, сможет ли растущий госдолг вызвать финансовый кризис в США после 2025 года.

Фото: eer.ru

Экономика и политика играют ключевую роль в этом вопросе. С чисто экономической точки зрения ответ — нет, однако на данный момент существует множество других факторов, которые могут повлиять на ситуацию.

Многие специалисты также предсказывают наступление "конца капитализма в США".

Бедрицкий считает, что частные компании часто зависят от государственных заказов для получения основного дохода. Происходит взаимное влияние между секторами.

"Допустим, Илон Маск с его космическими проектами — там были задействованы специалисты. Перетекание взаимное идет", — сказал эксперт.

Таким образом, сложно утверждать, что это означает конец частного предпринимательства в США. Все эти вопросы крайне сложны, и однозначного ответа на них не существует.